36 متحدثاً يحاورون الشباب بمجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل

أبوظبي: ”الخليج 365”

تستقطب الدورة الثالثة لـ «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»، التي تنطلق فعالياتها الرئيسة في 14 مارس/آذار الحالي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحت شعار: «واقع جديد، آفاق جديدة» نخبة من القادة وصناع القرار من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى والخبراء والأخصائيين ورواد الأعمال العالميين، لبناء الجسور لتواصل تفاعلي يعزز خبراتهم ويكسبهم المعارف التي تمكنهم من المساهمة الفاعلة في صناعة المستقبل.

وتضم قائمة المتحدثين في هذه الدورة للمجلس الذي ينظمه مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي 36 متحدثاً، حيث يوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رسالة خاصة للشباب في ختام فعاليات المجلس.

كما سيتحدث في الجلسات الافتراضية للمجلس 12 وزيراً في الحكومة الاتحادية، و6 مسؤولين حكوميين على المستوى الاتحادي والمحلي رفيعي المستوى، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين، وتتخللها أيضاً مداخلات قصيرة من مجموعة بارزة من رواد الأعمال على المستويين المحلي والعالمي في عدد من المجالات ذات الصلة بمحاوره الرئيسية.

وقال محمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي: «تتماشى أهداف مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل مع توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على التواصل مع الشباب لمعرفة احتياجاتهم، ومناقشة أفضل السبل للاستفادة المثلى من أفكارهم وطاقاتهم وإبداعاتهم في تدعيم المكتسبات التي حققتها دولتنا خلال الخمسين عاماً الماضية، والمضي في مسيرة الإنجازات لتحقيق الطموحات في الخمسين عاماً القادمة».

وأضاف: «تعكس المشاركة الكبيرة من القادة والمسؤولين وصناع القرار في المجلس اهتمامهم بالمشاركة والتفاعل في أحد أبرز المنصات الوطنية التي تجمع صناع القرار بالشباب وقادة المستقبل بهدف توفير بيئة تفاعلية تعزز اكتسابهم المعارف، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية التي تمكنهم من تكوين فهم أعمق للتحديات الحالية، وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم من ابتكارات ومقترحات وتصورات يمكن تحويلها إلى حلول مستدامة تنتج عنها فرص تعزز الجهود لتحقيق أهداف دولة الإمارات المستقبلية».

ومن جهتها، قالت العنود خليفة الكعبي، مدير البرامج التعليمية بمكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي: «يشكل مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل، منصة مثالية للالتقاء بقيادات رفيعة المستوى ونخبة من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين، وركيزة أساسية لاكتساب الخبرات التي تمكن الشباب والمشاركين من استكشاف أهم التحديات التي تواجه القطاعات الرئيسية بما يسهم في صقل مهاراتهم وتوسعة آفاق قدراتهم الإبداعية لتقديم مقترحات وتصورات لحلول مستقبلية.

ويشارك الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها في جلسة بعنوان: «النموذج الجديد للمساعدات» تتخللها مداخلة قصيرة يقدمها آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة (جي42) للرعاية الصحية.

فيما يشارك حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم في جلسة بعنوان: «أساليب جديدة للتعلم»، وذلك إلى جانب محمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، و حنان اليافعي الرئيس التنفيذي Hub71، ووندي كوب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «تيتش فور أول»، وتتخللها أيضاً مداخلة قصيرة يقدمها علي مطر، رئيس الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «لينكدإن».

كما تشارك نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، كمتحدث في جلسة بعنوان: «العوالم الرقمية وأبطال الابتكار» والتي يشارك فيها أيضاً أميت سود، مدير معهد جوجل الثقافي، وتديرها مينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة «ذا ناشيونال»، وتتخللها مداخلة قصيرة يقدمها حسين فريجة، مدير عام «سناب» في منطقة الشرق الأوسط، ومداخلة أخرى يقدمها أيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق أنغامي.

فيما تشارك حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، إلى جانب مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، بجلسة بعنوان: «نحو بناء دولة أكثر استدامة وتقدم وقوة»، ويشارك فيها أيضاً محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، ويدير هذه الجلسة الحوارية علي الشمري، مدير الإنشاءات البحرية في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وتتخللها مداخلة قصيرة يقدمها السيد حامد الحامد، مالك مزارع «غراسيا».

وتضم قائمة المتحدثين عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، الذي يشارك في جلسة بعنوان: «مضاعفة حجم الاقتصاد خلال السنوات العشر القادمة»، كما سيتم خلال المعرض عرض فيديو مصور حول أبرز أحداث مختبر اليوبيل والذي شهد مشاركة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما ستلقي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، إلى جانب شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، كلمات ختامية.

وتتحدث سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة في جلسة بعنوان: «القطاعات الحديثة» بمشاركة محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وسناء سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع، وتتخلل الجلسة مداخلة يقدمها الدكتور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

ويشتمل «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» بدورته الثالثة هذا العام على جلسة حوارية خاصة بعنوان: «الفرص في الخمسين عاماً القادمة»، يتناول فيها خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار مجموعة من أبرز الفرص التي ستوفرها الخمسين عاماً القادمة للشباب.