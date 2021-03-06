"النقل المتكامل" يراقب أعمال البنية التحتية في حرم الطريق

أبوظبي: "الخليج"

أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل أن فريق العمل التابع له، المتخصص في الرقابة والإشراف على تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية وأعمال البنية التحتية للطرق، نفذ 2573 زيارة رقابية ميدانية لمواقع العمل في حرم الطريق خلال شهر يناير 2021، للتأكد من ضمان تنفيذ الأعمال وفق الأحكام والشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية، وذلك مقارنة مع 786 زيارة رقابية قام بها مهندسو ومفتشو المركز في شهر أكتوبر 2020 عندما بدأ تطبيق اللائحة التنظيمية في مدينة أبوظبي وضواحيها. وفي هذا السياق شدد المركز على أن العمل في حرم الطريق من دون تصريح مسبق يُعد إجراءً غير قانوني ويعرض سلامة الجمهور للخطر ويؤثر على السلامة والحركة المرورية ضمن حرم الطريق. إلى ذلك أوضح المركز أن المقاولين والشركات المنفذة لأعمال البنية التحتية في حرم الطريق تجاوبوا بمهنية عالية مع متطلبات وشروط وأحكام اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية التي تحدد القواعد التنظيمية والإجراءات والشروط اللازم اتباعها عند تنفيذ تلك الأعمال، حيث تجلى ذلك التجاوب والالتزام في جانبين الأول يرتبط بالتناقص المضطرد في عدد المخالفات من 86 مخالفة في شهر أكتوبر 2020 إلى 17 مخالفة في شهر يناير 2021، والثاني يرتبط بالزيادة الملحوظة بعدد طلبات التصاريح الخاصة بالتحويلات المرورية والأعمال المنفذة وفق شروط دليل إجراءات تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية. وكشف مركز النقل المتكامل أن عدد التصاريح الخاصة بالتحويلات المرورية التي تم إصدارها في الإمارة منذ بدء تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية أول أكتوبر الماضي في مدينة أبوظبي وضواحيها، بلغ 5081 تصريحاً حتى 21 فبراير2021، وذلك من أصل 5613 طلب تصريح استلمها المركز لإجراء أعمال في حرم الطريق وقد تم الانتهاء من العمل في 3277 تحويلة مرورية. واستحوذت التصاريح الصادرة في مدينة أبوظبي خلال الفترة المذكورة على عدد 3971 تصريحاً، أي ما يساوي 87.2% من إجمالي التصاريح الصادرة في الإمارة، وذلك من أصل 4428 طلباً تسلمها المركز للحصول على التصاريح اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في حرم الطريق بمدينة أبوظبي وضواحيها، وهو ما يزيد بنسبة 80% على عدد التصاريح المستلمة في الفترة المماثلة من العام السابق. من جهتها استقطبت مدينة العين التي شهدت تطبيق اللائحة التنظيمية في بداية العام الجاري، 362 طلب تصريح لتنفيذ أعمال التحويلات المرورية، فيما تم إصدار 335 تصريحاً منها.

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