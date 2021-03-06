شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين بجائزة «التعاون» في مجال الإسكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كرم سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في ديوان الوزارة في دبي، نيابة عن لجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، أصحاب الأيادي البيضاء وأصحاب التبرعات الداعمين لقطاع الإسكان من دولة الإمارات العربية المتحدة، والفائزين بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، الممنوحة في هذه الدورة من دولة الإمارات، والتي يتبناها المجلس لرسم إطار عام للبحث الأكاديمي التخصصي في مجال الإسكان. وهنأ المزروعي المكرمين مثنياً على بصمتهم الواضحة والملهمة في مسيرة العمل الإنساني، مؤكداً أنهم يمثلون نماذج إنسانية أسهمت في ترسيخ الأمل وزرع التفاؤل بين الفئات المحتاجة، كما كرم الفائزين في الجائزة التي تستهدف الأفكار المبتكرة والمتميزة في مجال الإسكان الحكومي، وتعزيز دور القطاع الخاص في تبني تلك الأفكار كمسؤولية وطنية، وبث روح المنافسة الإيجابية بين مؤسساته، وتدعم الرفاه وتحقق السعادة وجودة الحياة لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأثنى على توجيهات وزراء الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، في الارتقاء بالجائزة التي عززت مكانتها كمنصة تنافسية تحفز المعنيين وتشجعهم على بذل مزيد من الجهود والتفاعل مع خطط وبرامج الإسكان الحكومي.