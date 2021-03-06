شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة طيران آسيا تعتزم إطلاق خدمة التاكسي الطائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المدير التنفيذي لمجموعة إير آسيا للطيران (إير آسيا جروب) الماليزية، السبت، إن المجموعة تعتزم إطلاق خدمة التاكسي الطائر، وأول خدمة توصيل طلبات بالطائرات المسيّـرة في إطار سعي الشركة المنخفضة التكلفة، إلى تنويع مواردها وسط جائحة فيروس كورونا.

وفي إطار حملة تنويع الموارد، تعتزم الشركة أيضاً إطلاق خدمة التوصيل بالسيارات الشهر المقبل، في الوقت الذي ما زالت فيه جائحة فيروس كورونا تُلحق الضرر بالنقل الجوي.

ونقلت وكالة «بيرناما» الرسمية للأنباء عن المدير التنفيذي توني فيرنانديز، قوله، في المنتدى الاقتصادي للشباب 2021: «سيكون للتاكسي الطائر طيار وأربعة مقاعد. في الوقت الحاضر، يعمل فريقنا لإطلاق تلك الخدمة القادمة لإير آسيا».

ونسبت الوكالة إليه قوله، إن تشغيل هذه الخدمة يجب أن يبدأ خلال 18 شهراً. (رويترز)