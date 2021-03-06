مطار رأس الخيمة يستقبل أول رحلة لـ «سكات إيرلاينز»

رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي، توسيع نطاق عملياته وصولاً إلى آسيا الوسطى وذلك تزامناً مع وصول أول رحلة لشركة «سكات إيرلاينز» الكازاخستانية. ويأتي هبوط طائرة «سكات» رحلة رقم VSV 5050 في مطار رأس الخيمة مؤشراً على بدء مرحلة عمليات جديدة ستشهد ثماني رحلات أسبوعياً بين رأس الخيمة وثماني مدن في كازاخستان هي: ألماتي، أكتاو، أكتوبي، أتيراو، كاراجندا، أورال، نور سلطان وشيمكنت.

وقال المهندس، الشيخ سالم سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ومطار رأس الخيمة الدولي وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والمجلس التنفيذي لرأس الخيمة: «يواصل مطار رأس الخيمة الدولي تعزيز مكانته واحداً من أسرع المطارات نمواً في الدولة.

ومع تسارع وتيرة الجهود الرامية إلى توسيع شبكة علاقاتنا على مستوى المنطقة، سيسهم المطار في القيام بدور متزايد الأهمية في خطط التنمية في الدولة على مدى الخمسين عاماً المقبلة، من خلال تعزيز الربط الجوي للإمارات مع العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «إلى جانب توفير نقطة وصول أخرى للزوار إلى الدولة وتقديم المزيد من الخيارات لمسارات رحلاتهم، يلعب مطار رأس الخيمة الدولي دوراً محورياً في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لزيادة التنوّع الاقتصادي في الإمارة من خلال زيادة نسبة مساهمة القطاع السياحي والنقل الجوي التي تعتبر ضمن قائمة الموارد الأساسية.

وينطوي هذا التوجه على جذب المزيد من الزوار إلى العروض السياحية الفريدة في رأس الخيمة، وفي هذه العملية ترسيخ لمكانة الإمارة وجهة مفضلة لدى العديد من السياح».

وقال ماديار مينيلبيكوف، سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات: «أوجدت رحلات «سكات إيرلاينز» الجديدة بالشراكة مع مطار رأس الخيمة الدولي رابطاً حيوياً جديداً بين كازاخستان والإمارات والذي سيخدم كلا البلدين بشكل جيد. واليوم، ومع اقتراب موعد إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي» ستوفر هذه الخدمة اتصالاً مباشراً مع ثماني مدن رئيسية في كازاخستان - بما في ذلك عاصمتها نور سلطان التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة - إلى الدولة المضيفة لأكبر معرض في العالم. من جهة أخرى، تميل غالبية كبيرة من سكان كازاخستان إلى زيارة وجهات جديدة، كما أن تخفيف القيود على السفر مع بدء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، سيزيد من رغبة مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها لاستكشاف مناطق جديدة. أتوقع أننا سنشهد حركة كبيرة للركاب في اتجاهين على متن رحلات طيران «سكات إيرلاينز» الجديدة في الأشهر المقبلة».

وقال فلاديمير سيتنيك، نائب الرئيس التنفيذي لسكات إيرلاينز: «تمثل رأس الخيمة واحدة من أهم الإضافات لعمليات شركة «سكات إيرلاينز» منذ تأسيسها في عام 1997. تعتبر الإمارات العربية المتحدة الشريك الاستراتيجي والتجاري والاقتصادي الرائد لكازاخستان في المنطقة العربية، وستعمل هذه الخدمة على تعزيز التجارة الثنائية وزيادة الاتصال بين البلدين. كما ستلعب دوراً حيوياً في تعزيز السياحة بين منطقتينا أمام شرائح جديدة من الزوار».

وقال سانجاي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي: «يسعدنا أن نعلن أن مطارنا قد وسع منطقة عملياته إلى آسيا الوسطى من خلال شراكته مع خطوط «سكات إيرلاينز» الجوية. ويوفر الجدول الجديد الذي تديره «سكات» للمسافرين في الإمارات وكازاخستان الفرصة لزيارة واكتشاف مناطق جديدة، كما سيسهم هذا في المساعدة في إعطاء دفعة قوية لجهود تعزيز مكانة رأس الخيمة على خارطة السياحة العالمية».

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