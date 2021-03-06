«إكسبو الشارقة» يستضيف 43 معرضاً خلال 2021

كشف مركز إكسبو الشارقة عن أجندة المعارض التي يستضيفها وينظمها خلال 2021 في مقره الرئيسي وفي فرعيه بخورفكان والذيد والتي تضم بصفة مبدئية 43 معرضاً منها 13 معرضاً في إكسبو خورفكان و8 في إكسبو الذيد وجميعها تتسم بالتنوع والمحلية بما يؤكد الدور الذي يقوم به المركز وفروعه كواجهة للشارقة خاصة ودولة الإمارات عامة لتنظيم المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن الأحداث التي سيستضيفها وينظمها المركز وفروعه تم تصميمها هذا العام لتحفيز حركة المبيعات ودعم قطاع تجارة التجزئة خصوصاً بعد نجاح المركز في العودة المبكرة لاستضافة وتنظيم الفعاليات واستقطاب آلاف الزوار في ظل الجائحة من بوابة معارض التجزئة التي عكست نجاح تجربة إكسبو الشارقة في اتخاذ وتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة الزوار والعارضين.

ولفت المدفع إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي أفرزتها أزمة «كوفيد-19» ساهمت في التركيز بصورة أكبر على أهمية المعارض وعلاقتها المتلازمة مع انتعاش الاقتصاد كون هذه الصناعة تتقاطع مع جميع القطاعات الاقتصادية وتروج للصناعات الوطنية إلى جانب اعتبارها منصة مهمة تُمكن الشركات من عرض منتجاتها وتسويقها من خلال الالتقاء بالشركاء والموزعين وعقد الصفقات التجارية.

واستهل «إكسبو الشارقة» فعالياته بتنظيم معرض التسوق الكبير في نهاية شهر يناير الماضي، كما استضاف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» الذي أقيم في الفترة من 10 إلى 13 فبراير.

ويعود معرض «جواهر الإمارات» المتخصص بالمجوهرات الألماسية والذهب والفضة واللؤلؤ والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة والعطور بنسخته الثانية خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو القادمين بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبمشاركة عدد كبير من الشركات الإماراتية التي ستعرض أحدث خطوط واتجاهات الذهب والألماس التقليدية والمعاصرة.

ويحتضن مركز «إكسبو الشارقة» خلال الفترة 23- 25 سبتمبر القادم النسخة الثامنة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2021» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري ويشهد سنوياً مشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال التطوير العقاري والمقاولات ومواد البناء والوسطاء العقاريين.

ويعود معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في دورته الـ 48 في نوفمبر القادم، وقد رسخ هذا الحدث الذي ينظمه إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة مكانته الكبيرة كمنصة موثوقه لإطلاق أحدث التوجهات في مجال تصميم الساعات والمجوهرات الفاخرة من كل أنحاء العالم.

ويشهد المركز خلال الفترة 19- 21 أكتوبر المقبل انطلاق المعرض الوطني للتوظيف في نسخته الـ 23 الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة ويقدم فرص توظيف للخريجين من أبناء الدولة كما يركز على تمكين الكوادر الوطنية الواعدة والتدريب والتطوير المهني الذي يتزامن مع انطلاق النسخة الـ17 من معرض التعليم الدولي.

ويستضيف المركز في شهر نوفمبر الحدث الأضخم من نوعه على مستوى المنطقة المتمثل في «معرض الشارقة الدولي للكتاب» الذي تشرف على تنظيمه هيئة الشارقة للكتاب ويحفل المعرض سنوياً بآلاف الفعاليات الثقافية إضافة إلى العديد من الأنشطة المخصصة لجميع أفراد العائلة ويستضيف في دوراته المتتالية نخبة من كبار الشخصيات والمؤلفين والكُتّاب والأدباء والشعراء والمثقفين العرب والأجانب.

وسينظم المركز في شهر إبريل المقبل «معرض ليالي رمضان» بالتعاون مع غرفة الشارقة ضمن فعاليات مهرجان رمضان الشارقة ويعد أحد أبرز وجهات التسوق والمرح الزاخرة بالأنشطة والفعاليات المتميزة.

ويستضيف المركز في شهر مايو القادم مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي يعد واحداً من أهم الفعاليات الثقافية والمعرفية الموجهة إلى الأطفال.

وتتضمن أجندة المركز هذا العام تنظيم 14 معرضاً متخصصة في الأزياء والإلكترونيات والمفروشات بهدف دعم قطاع التجزئة وتحفيز حركة المبيعات الى جانب العديد من المعارض الأخرى منها معارض سنوية اعتاد المركز أن ينظمها كل عام نظرا لما حققته من نجاح وإقبال كبيرين ومنها معارض جديدة تتوافق مع توجهات المرحلة وتلبي احتياجات السوق والمجتمع حيث يختتم المركز فعالياته بتنظيم 3 معارض هي معرض التسوق الكبير ومعرض موسم التخفيضات الشتوي ومعرض المفروشات 360 في دورته الثالثة الذي يتيح لزواره إمكانية الاطلاع على منتجات الشركات من الأثاث المنزلي والضيافة والديكور المنزلي وأدوات المطبخ والأجهزة المنزلية.

ويستضيف وينظم مركز إكسبو خورفكان 13 معرضاً محلياً متخصصاً من أهمها معرض «العروس» المقام حالياً حيث يجمع تحت سقف واحد كافة مستلزمات العروس من الأزياء والعطور ومستحضرات التجميل من أشهر العلامات التجارية ومن المعارض الهامة أيضاً معرض «قراءة بلا حدود» الذي يقام خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 10 أكتوبر القادمين.

وتتضمن أجندة مركز إكسبو الذيد 8 معارض محلية أهمها مهرجان الذيد للرطب الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويعد إحدى مبادراتها الرامية إلى تنشيط الحركة الثقافية والاقتصادية في المنطقة الوسطى، كما تتضمن الأجندة تنظيم النسخة الثانية من الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة وهو معرض «التخييم والمغامرات 2021» في 12 أكتوبر المقبل بدعم من غرفة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة حيث يقدم المعرض لزواره مجموعة واسعة من أفضل وأحدث منتجات ومستلزمات الرحلات السياحية والتخييم. (وام)