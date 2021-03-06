شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 6-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 6-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.82 جنيه للشراء، 51.93 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.62 جنيه للشراء، 52.02 جنيه للبيع.

وعلى سياق متصل، سجل سعر الريال السعودى استقرارا عند 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما سعر صرف الجنيه الإسترلينى فسجل 21.53 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.62 جنيه للشراء.

52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.82 جنيه للشراء.

51.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.85 جنيه للشراء .

52.05 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.62 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.79 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.93 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.45 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.