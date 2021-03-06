شكرا لقرائتكم خبر عن البياتي: زيارة البابا إلى العراق تمثل دليلاً على فشل مخططات الإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، أن زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، تمثل دليلاً على فشل كل مخططات الإرهاب الذي أراد تشويه سمعة دين الإسلام. وقال البياتي في تغريدة له على صفحته بموقع «تويتر»: «الترحيب الكبير والحفاوة والفرحة في قلوب العراقيين من الأغلبية المسلمة، بزيارة زعيم الديانة المسيحية، دليل على فشل كل مخططات الإرهاب الذي أراد تشويه سمعة دين الإسلام، دين التسامح والسلام، ومنعطف تاريخي تمثل في لقاء زعيمين روحيين بارزين داعيين إلى التسامح والمحبة ونبذ التطرف».