شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى في إطلاق صواريخ على مصافٍ نفطية شمالي سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: «أ ف ب»

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بأن إطلاق صواريخ على مصاف للنفط شمالي سوريا، أدى إلى سقوط 4 قتلى على الأقل وجرح أكثر من عشرين آخرين.

وقال المرصد إن صواريخ أطلقتها سفن حربية روسية وقوات سورية أصابت مصافي للنفط في محافظة حلب، ليل الجمعة/السبت، مسببة حريقاً كبيراً في المنطقة التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها. وأشار المرصد إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 24 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بالقرب من بلدة جرابلس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن متمرداً سورياً موالياً لتركيا قتل على الأقل. واحتاجت فرق الإنقاذ إلى ساعات للسيطرة على الحريق الذي اندلع في نحو ثلاثين خزاناً، حسب المرصد.