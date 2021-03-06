شكرا لقرائتكم خبر عن عمَّار النعيمي: مواكبة التطور التكنولوجي وسعادة المتعاملين يتصدران الأولويات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن مواكبة ركب التطور التكنولوجي العالمي وتحقيق سعادة المتعاملين كانا وما زالا في مقدمة الأولويات التي يجب أن تتنافس الحكومات على تحقيقها خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشاد سموه بما حققته دائرة عجمان الرقمية من إنجازات مهمة في هذا الشأن بفضل جهود فرق العمل لديها والكوادر الوطنية التي تسعى لمواكبة التطور المتسارع في كافة المجالات التقنية والتكنولوجية من خلال طرح أفكار ومبادرات خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وغيره. جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الحاكم عهود شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، ودينا فارس مدير إدارة التحول الرقمي في الدائرة حيث تعرف منهما على أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها مؤخراً ومنها مشروعا «الذكاء الاصطناعي» و«منصة إطار التكامل للخدمات الحكومية». واستمع سموه إلى شرح واف حول مشروع «الذكاء الاصطناعي في تقييم انطباعات المتعاملين» بعد حصوله على الملكية الفكرية، كما اطلع على مشروع «منصة إطار التكامل للخدمات الحكومية» في إمارة عجمان الذي جاء في تقرير «الابتكارات الحكومية» الصادر عن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ليكون واحداً من المبادرات الرائدة والمبتكرة على مستوى الدولة.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي خلال اللقاء «نحن فخورون بدائرة عجمان الرقمية وبفرق عملها وبمشاريعها المتميزة.. كنا دوماً نوجه بأن تكون المبادرات استثنائية ومنافسة على مستوى الدولة والمنطقة أيضاً وأن صدارة مشروع منصة إطار التكامل للخدمات الحكومية لقائمة المشاريع الواردة في النسخة الأولى من تقرير الابتكارات الحكومية يعد خير دليل على نجاح رؤيتنا في حكومة عجمان».

ودعا سموه إلى تكثيف الجهود وتوحيدها لتتواءم مع خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة التي تعد أكبر إستراتيجية وطنية شاملة لكافة القطاعات الحيوية على مستوى الإمارات. من جانبها قالت عهود شهيل إن تحقيق تلك الإنجازات الجديدة جاء بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وبمتابعة دائمة وحثيثة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لمشاريع ومبادرات دائرة عجمان الرقمية.

وأضافت شهيل «إننا نعمل حالياً على توسيع نطاق الإنجازات وتحويل العقبات إلى فرص والمضي قدماً لتحقيق رؤية إمارة عجمان في إسعاد المتعاملين وتبني أحدث الحلول والابتكارات التي من شأنها تعزيز عمل الجهات الحكومية في الإمارة. وأكدت أن حصول مشروع الذكاء الاصطناعي في تقييم انطباعات المتعاملين على الملكية الفكرية وصدارة منصة إطار التكامل للخدمات الحكومية في تقرير الابتكارات الحكومية إنجازات نفتخر بها تقف خلفها فرق عمل مبدعة وشركاء إستراتيجيون نعتز بوجودهم معنا، معربة عن سعادتها وشكرها للجميع.. وقالت.. نحن مستمرون في تعزيز سمعة إمارة عجمان على المستويين المحلي والعالمي. (وام)