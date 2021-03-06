شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل في سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، عن إقامة سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، يوم الخميس المقبل، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وخصصت 4 ملايين درهم جوائز مالية للفائزين، إلى جانب ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الأولى.

وفتح النادي باب التسجيل للسباق (الجولة الثالثة لهذه الفئة) بدءاً من اليوم على أن يتم الإغلاق ظهر الثلاثاء، ويقام السباق وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، وشددت إدارة النادي على ضرورة التزام الجميع بهذه الإجراءات أهمها تسليم نتيجة فحص سلبية من الفيروس قبل انطلاقة السباق بـ48 ساعة فضلاً عن مراعاة المسافات الآمنة خلال الحدث نفسه.

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه الكريمة للسباق وكافة الفعاليات الكبرى التي تقام تحت مظلة النادي، مؤكداً أن رعاية سموه والدعم الكبير هما الرافدان الأساسيان لكافة النجاحات التي تحققها سباقات التراث البحري الشراعي على أرض الواقع. وطالب الرميثي جميع الراغبين في المشاركة في المنافسات بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، مؤكداً أنه لا تهاون على الإطلاق في تطبيق هذه الإجراءات حفاظاً على صحة المشاركين وكذلك الصحة العامة للمجتمع. وأعرب عن ثقته التامة في تعاون الجميع في هذا الشأن لاسيما وأن مختلف السباقات السابقة شهدت تعاوناً غير محدود من كافة الأطراف.