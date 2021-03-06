شكرا لقرائتكم خبر عن 69.39 دولار لبرنت .. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، 69.39 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعه بمقدار 2.62 دولار أو ما يوازي 3.9 ٪، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.09 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 2.26 دولار أو ما يوازي 3.5 % وذلك عند التسوية أمس الجمعة.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا بعد اتفاق أوبك وحلفائها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل، إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا - وفقا لرويترز.

وأكد وزير الطاقة السعودى، الخميس الماضي، أن المملكة ستمدد خفض إنتاج النفط الطوعى البالغ مليون برميل يوميا، وستقرر خلال الأشهر المقبلة متى ستبدأ التراجع عنه تدريجيا.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان لمؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء أوبك + "لسنا على عجلة من أمرنا... نتوخى الحذر،" مضيفا أن السعودية ستقرر متى تنهي خفض الإنتاج الطوعي "فى الوقت المناسب لنا".