«عدد الوحدات.. موعد التسليم.. نظام الأولوية».. كل ما تريد معرفته عن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

الشارقة - اميمة ياسر - يعد «الإعلان العاشر» أحد الإعلانات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، من حين لآخر، ويتضمن عددا كبيرا من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل المدن الجديدة، ويعد الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، هو الإعلان الذي يشغل أذهان المواطنين خلال هذه الأيام، لمعرفة التفاصيل الكاملة له.

تسائل عدد كبير من المتقدمين لحجز وحدة سكنية، ضمن «الإعلان العاشر» بمشروع الإسكان الاجتماعي، عن موعد الإعلان عن أسماء العملاء الفائزين بالوحدات السكنية، التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال هذه الفترة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى .

موعد تسليم وحدات الإعلان العاشر

ومن المعلن عنه أن يتم تسليم وحدات الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، منتصف العام الجاري، وذلك للعملاء الذين انطبق عليهم الشروط المنصوص عليها، وذلك داخل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان. حسبما نشر موقع "الوطن".

وانتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فرز جميع الأوراق الخاصة بالمتقدمين، ويتم حاليًا الإعداد النهائي لبدء عمليات الاستعلام الخاصة بالمقبول أوراقهم.

ويعد ذلك تزامنا مع طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدد كبير من الوحدات السكنية، من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

عدد الوحدات السكنية بالإعلان العاشر

يبلغ إجمالي الوحدات الجاهزة للتسليم للعملاء الفائزين بها، ضمن الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي «الإعلان العاشر»، نحو 19620 وحدة سكنية كاملة التشطيب، داخل عدد من المدن الجديدة، وهم: «مدينة السادات – مدينة العاشر من رمضان – مدينة بدر – مدينة الغردقة – المحولين من التاسع للعاشر بـ6 أكتوبر».

ويتم تسليم الوحدات السكنية، المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال مدة 3 سنوات، من موعد الإعلان عن الطرح.

كما أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نظام سداد، يسمح للمواطن المتقدم لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح، وتقسيط باقي ثمن الوحدة السكنية، لمدة تصل إلى 20 عامًا، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

نظام الأولوية

أما نظام الأولوية في الحصول على الوحدات بالإعلان العاشر ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، تتمثل في الترتيب التالي: المتزوج ويعول شاملا: «الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول»، والأولوية للأصغر سنا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنا، وذلك وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي.