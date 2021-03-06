شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم السبت 6 – 3 – 2021 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن اليوم السبت 6-3-2021 تشهد تحرك طفيف نحو الارتفاع، إذ بلغ سعر كيلو الدواجن للمستهلك بين 27-29- جنيهًا، والدواجن البلدي بين 34-37 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن المجمدة سعر تراوح بين 34-37 جنيهًا للكيلو.

وأضافت أنه فيما يتعلق بسعر كرتونة البيض فإنها في حدود 38-44 جنيهًا، وأسعار كرتونة البيض البلدي للمستهلك بين 44-47 جنيهًا، لكن هذه الأسعار قابلة للتغير من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع الدواجن في مصر قادر على تصدير من 700 ألف إلى مليون كتكوت ونحو مليار بيضة سنويًا، إلا أن ذلك يتطلب مساندة الحكومة في فتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية، خاصة وأنها تتميز بجودة وسعر منافس، مضيفًا وفى الوقت نفسه فأن فتح أسواق تصديرية في تنمية صناعة الدواجن محليًا، وجذب استثمارات أجنبية جديدة ومن ثم دعم الاقتصاد المصرى.

أضاف "السيد"، لـ"الخليج 365"، أن فتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية من الدواجن، لن يؤثر على الأسعار محليًا فى ظل توافر الإنتاج الذي يغطي السوق المحلي، إذ سيلغ إنتاج الكتاكيت نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًا، ولدينا القدرة من الأمهات والمزارع التي نستطيع من خلال مضاعفة الإنتاج إلى 2 مليار دجاجة سنويًا، أما بالنسبة لبيض المائدة بلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًا.