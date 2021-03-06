شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 6-3-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم السبت 6-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، نظرا لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى"cib" فسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، ارتفع الدولار لأعلى مستوى في عدة أشهر مقابل اليورو والين والفرنك السويسرى، أمس الجمعة، بعدما لم يبد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قلقا إزاء موجة بيع شهدتها سندات في الآونة الأخيرة، وتمسك بموقفه في الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لمدة طويلة.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.