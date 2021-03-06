شكرا لقرائتكم خبر عن السوق الثانوية تشكل 80% من مبيعات عقارات دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

كشفت بيانات «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي التصرفات العقارية في السوق المحلي منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية فبراير/ شباط، قد بلغت نحو 46.5 مليار درهم نتجت من خلال 12085 إجراءً، مقارنة بـ31.27 مليار درهم من خلال 10104 إجراءات خلال الفترة نفسها من 2019 بنمو 48.7%.

وتشير تفاصيل بيانات الدائرة أن مبايعات الأراضي والمباني والوحدات السكنية وصل عددها خلال شهرين إلى 7114 تصرفًا بقيمة إجمالية تجاوزت 14.17 مليار درهم، بينما سجلت الرهون 4405 تصرفًا، لتصل قيمتها إلى نحو 29.33 مليار درهم، أما الهبات فحققت 566 تصرفا بلغت قيمتها 3 مليارات درهم.

المنجزة وعلى الخريطة

سجلت التصرفات الإجمالية للعقارات المنجزة 43.51 مليار درهم نتجت عن 9948 إجراء، شملت بيع 3195 وحدة سكنية، و1126 مبنى، و708 أراض، بالإضافة إلى رهن 3599 وحدة سكنية، و1802 مبنى، و728 أرضاً، أما الهبات فتضمنت 292 وحدة سكنية، و192 مبنى، و54 أرضاً. أما العقارات التي لا تزال على الخريطة فحققت 2085 تصرفاً بقمة إجمالية بلغت 2.92 مليار درهم شملت بيع 1812 وحدة سكنية، و273 مبنى.

واستحوذت مبيعات العقارات الجاهزة على 79% من إجمالي المبايعات بقيمة 11.25 مليار درهم نتجت من خلال 5029 إجراء مقارنة بـ21% للعقارات التي لا تزال على الخريطة التي حققت 2.92 مليار درهم من خلال 2085 إجراء. وبذلك يتفوق فبراير على شهر يناير الماضي بنمو 1% لمبيعات العقارات الجاهزة.

تصرفات فبراير

وحققت تصرفات سوق دبي العقاري خلال شهر فبراير/ شباط الماضي أكثر من 17 مليار درهم من خلال 5498 تصرفاً، شملت مبايعات بـ7.43 مليار درهم من خلال 3814 تصرفاً، منها 2789 وحدة سكنية و661 مبنى و364 أرضاً. كما بلغت الرهونات 8.36 مليار درهم من خلال 1416 تصرفاً، شملت 1738 وحدة سكنية و732 مبنى و354 أرضاً، أما الهبات فتراوحت حول 1.27 مليار درهم من خلال 268 تصرفاً.

وبلغت قيمة مبايعات العقارات المنجزة خلال فبراير 5.78 مليار درهم من خلال 2613 تصرفاً، شملت 1683 وحدة سكنية و566 مبنى و364 أرضاً، ورهونات بقيمة 8.33 مليار درهم من خلال 1385 تصرفاً، تضمنت 1715 وحدة سكنية و732 مبنى و354 أرضاً، وهبات بـ1.23 مليار درهم من خلال 243 إجراء، منها 112 وحدة سكنية و103 مبانٍ و28 أرضاً. أما العقارات على الخريطة فاستحوذت على 1201 تصرف بقيمة 1.64 مليار درهم منها بيع 1106 وحدات سكنية و95 مبنى.

2021-2020

وأشارت تقارير عقارية محلية إلى أن السوق العقاري في دبي شهد تسارعاً وتحسناً تدريجياً منذ بداية النصف الثاني 2020، وكان أكثر وضوحاً في الربع الأخير من العام نفسه، ويستهل القطاع العام 2021 بنتائج إيجابية تدعم منحنى النمو والتحسن التدريجي الذي يتوقع أن يبدو أكثر وضوحاً خلال الأشهر المقبلة.

مؤشر الأسعار

وحسب تقرير النسخة الـ11 من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، سجل الربع الأخير من 2020 أقوى أداء للقطاع في الإمارة خلال العام نفسه، الذي شهد تداعيات انتشار جائحة «كورونا» على مختلف قطاعات الأعمال، الأمر الذي ساهم في دفع عجلة التعافي وتسارع العودة إلى المنحنى الطبيعي خاصة مع استمرار حركة العروض والأسعار المغرية المشجعة على التملك والشراء، وهذا ما نلمسه مع بيانات وأرقام صفقات السوق خلال الشهرين الماضيين.

وشكلت نسبة إعادة بيع العقارات الجاهزة في دبي نسبة 72% مقارنة بـ28% للعقارات التي لا تزال على المخطط خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، ليأتي فبراير/ شباط الماضي ويحتل المركز الأول بـ79% للعقارات الجاهزة مقابل 21% للتي لا تزال على الخريطة، وهو الأعلى أداء منذ شهر مارس/ آذار عام 2014 الذي سجل 5.4 مليار درهم من إجمالي مبيعات 6.7 مليار درهم.