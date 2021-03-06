شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد "كتالوج" لفرص الاستثمار العقارى والترويج لها خارجيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تعد أول "كتالوج" لفرص الاستثمار العقارى المتاحة فى مصر يضم الفرص الموجودة بشركات القطاع الخاص وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، للترويج لها خارجيًا من خلال مجالس الأعمال المشتركة سواء العربية والأجنبية، بهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر تساعد فى زيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي، وسرعة تنفيذ المشروعات العقارية وتدعيم خطة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق العقارية المصرية وأبرزها ارتفاع الطلب في ظل الزيادة السكانية الضخمة سنويًا، والحوافز التي تتيحها الدولة للاستثمار الأجنبي.

أضاف "فوزى"، لـ"الخليج 365"، أن الجمعية بدأت بالفعل إجراءات إعداد الـ"كتالوج" بعد إرسال نموذج إلى الشركات العقارية من أعضاء الجمعية، لتوفير بيانات عن مساحة المشروع والمساحة البنائية وتصميمه ونموذج الاستثمار المتاح وأبرز مزايا المشروع، وخطط الاستثمار سواء قصيرة أو طويلة الأجل ومدى القدرة على التخارج من المشروع، متوقعًا أن يضم المشروع ما يزيد عن 20 فرصة استثمارية من شركات القطاع الخاص بخلاف فرص الاستثمار من الجهات الحكومية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، إلى إعداد الجمعية بالتعاون مع إحدى المؤسسات، مؤتمرًا لعرض الفرص الاستثمارية بالقطاع العقاري خلال الشهر المقبل، على أن يتم مناقشة فرص تصدير العقاري وأهم التحديات التي تواجه جذب استثمارات أجنبية.

وحول حجم الطلب على العقارات في مصر خلال عام 2021، قال "فوزى"، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مازال يستحوذ على نسبة 70% من الطلب على العقارات بشرق القاهرة، بفعل الإنجازات التي حققتها الحكومة بالمشروع سواء على مستوى تنفيذ المنشآت بها والترويج لها أو على مستوى انتقال الحكومة والبرلمان لإدارة شئون الدولة منها خلال العام الجاري، متوقعًا استمرار ارتفاع الطلب مع الانتقال الفعلى للوزارات بها، وهو ما يساهم فى إنجاح المشروع، وتخفيف الضغط على القاهرة التاريخية، وتنفيذ مشروعات رفع كفائتها.