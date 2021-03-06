شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاع الخدمات التعليمية وحيدًا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع قطاع الخدمات التعليمية وحيداً بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.7%، فيما تراجعت باقى القطاعات على رأسها قطاع التجارة والموزعون بنسبة 11%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 9.1%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 7.2%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 5.5%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.3%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 4.1%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.9%.

كما تراجع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.3%، أعقبه قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والعقارات بنبة 2.8%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.7%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.6%، ثم قطاعي البنوك والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.2%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2%.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 11333.86 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.34% ليغلق عند مستوى 2185.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضاً بنحو 6.59% مغلقًا عند مستوى 3198.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضاً بنحو 2.5% مغلقًا عند مستوى 13905.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1403.63 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 19.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 689.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 396.6 مليار جنيه إلى 385.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 123.6 مليار جنيه إلى 117.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.3%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 520.2 مليار جنيه إلى 503 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.3%، فيما ارتفع رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%.