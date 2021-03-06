شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوى لها منذ نحو عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت أسعار النفط عند أعلى مستوى لها منذ نحو عامين، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وارتفع خام برنت 3,9% وهو أعلى سعر إغلاق منذ أبريل 2019.

يذكر أن أسعار النفط سجلت اليوم،67.77 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر مايو، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.87 دولار للبرميل.