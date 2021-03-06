شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق على انخفاض والقيمة السوقية للشركة تتراجع بشكل حاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تداولات يوم الجمعة رغم انتعاش القطاع التكنولوجي والأسهم الأمركيية لتفقد صانعة السيارات الكهربائية عشرات المليارات من قيمتها السوقية.



ومنذ بداية الأسبوع الجاري، هبط سهم "تسلا" بأكثر من 15% بينما انخفض بنسبة 20% منذ بداية عام 2021 حتى ختام جلسة الجمعة.



وذكر محللو بنك "مورجان ستانلي" أن شركة "تسلا" خسرت ما يقرب من 69% من حصتها في سوق السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بينما خسرت 81% من حصتها في نفس السوق خلال شهر فبراير/شباط من عام 2020.



يأتي ذلك وسط تنافسية شديدة مع شركات في قطاع السيارات من بينها "جنرال موتورز" و"فورد" و"فولكس فاجن" و"لوسيد" التي يستثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 3.8% وأغلق جلسة الجمعة عند 397.9 دولار، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 627.8 دولار وأقل سعر عند 539.4 دولار وبلغت قيمتها السوقية حينها 537.2 مليار دولار.