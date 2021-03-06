شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أحداث ينتظرها مساهمو البورصة.. أبرزها مناقشة استحواذ بيت الخبرة على "أورينت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 4 أحداث رئيسية خلال الأسبوع الجاري، وهما عقد عمومية شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية والبنك المصرى الخليجى، ونظر دعويين مقامتين ضد مجلس إدارة شركتى الأهرام للطباعة والتغليف والأولى للاستثمار والتنمية.

تبدأ أحداث البورصة المصرية، اليوم السبت، بنظر الدعوى رقم 782 لسنة 11 ق، والمرفوعة من شركة النسيم للاستيراد ضد مجلس إدارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف.

وسبق أن قدم المساهم النسيم للاستيراد (نسيم محى الدين الجلاد)، بلاغًا ضد رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف، والعضو المنتدب، وتم عرض البلاغ على النيابة العامة الجزئية بالقاهرة الجديدة.

وفى اليوم التالى تنظر محكمة الجيزة، الدعوى رقم 3063 لسنة 2020 مدنى كلى الجيزة ضد أحمد محمد فتوح وآخرين بشركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

وفي نفس اليوم، يعقد البنك المصري الخليجي، الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك، وتناقش الجمعية العادية التصديق على مشروع حساب التوزيع عن عام 2020، والموافقة على استخدام الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة رأس المال عن طريق أسهم مجانية، كما تناقش التصديق على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك في 2020، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة 2021-2024.

فيما تضمن جدول أعمال العمومية غير العادية، مناقشة تعديل المادة 4 و6 و7 و52 من النظام الأساسي، والإحاطة برفض الهيئة العامة للاستثمار تعديل المادة 33 من النظام الأساسى.

ويعقد يوم الأربعاء الموافق 10 مارس، الجمعية العامة غير العادية لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، لمناقشة العرض المقدم من إحدى شركات بيت الخبرة للاستحواذ على كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية فى شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية والبالغة 99.5% من هيكل ملكيتها، منوهة إلى أن شركة رمكو للإنشاءات العقارية مملوكة لها بنسبة 99.87%.