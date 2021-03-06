شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع بنحو 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الجمعة رغم صعود العملة الأمريكية أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن السلعة الزراعية تلقت دعما من المخاوف المستمرة حيال حالة الطقس في أمريكا الجنوبية.



وكان المستثمرون قد انتباهم القلق بشأن الأرجنتين التي تعد من كبرى مصدري الصويا والذرة على مستوى العالم حيث تشهد مناطق واسعة من الدولة اللاتينية جفافا في الطقس وسط توقعات باستمرار هذه الحالة على مدار الأسبوع المقبل.



وذكرت شركة متخصصة في توقعات الطقس "ماكسار" أن الجفاف في الأرجنتين سوف يضرب مساحات شاسعة مزروعة بالصويا.



كما أن تساقط الأمطار بشكل غزير في البرازيل تسبب في تأجيل وتيرة حصاد الصويا في الدولة اللاتينية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو/أيار بنسبة 2.8% إلى 5.45 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.47 دولار وأقل سعر عند 5.30 دولار.