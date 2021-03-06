شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوى لها منذ نحو عامين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت أسعار النفط الجمعة عند أعلى مستوياتها في نحو عامين، بعدما اتفق المنتجون على زيادة إمدادات نيسان/أبريل بكمية أقل من المتوقع.

وارتفع سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم أيار/مايو 3,9 بالمئة في لندن وبلغ 69,36 دولار، وهو أعلى سعر إغلاق منذ نيسان/أبريل 2019.

في نيويورك، ارتفع سعر برميل ويست تكساس الوسيط تسليم نيسان/أبريل بنسبة 3,5 في المئة وبلغ 66,09 دولار، وهو أعلى مستوى إغلاق في 22 شهرا.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 4% الخميس بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تخفيضات إنتاج النفط إلى أبريل، ومنحوا استثناءات محدودة لروسيا وقازاخستان.

وقال مايكل مكارثي كبير إستراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس «إنه يظهر فقط المفاجأة في مدى انضباط أوبك بلس». وتفاجأ المستثمرون بأن السعودية قررت الإبقاء على خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا خلال أبريل نيسان حتى بعد أن ارتفعت أسعار النفط على مدى الشهرين الفائتين.

وصعدت أسعار الخام منذ بداية نوفمبر لكن الطلب الحاضر على النفط من شركات التكرير وغيرها من المستهلكين لم يوازي ذلك بعد، إذ يجري تداول شحنات إلى أسواق رئيسية مثل الصين بوجه عام بأسعار منخفضة في ظل تباطؤ المبيعات.

وقال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان إن قرار أوبك بلس بمواصلة تخفيضات الإنتاج سيلحق الضرر بالمستهلكين في الدول المشترية للخام. ويراجع المحللون توقعاتهم للأسعار لتشمل استمرار تقييد الإمدادات من جانب أوبك بلس ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الذين يكبحون الإنفاق بهدف تعزيز عوائد المستثمرين. ورفع جولدمان ساكس توقعه لسعر برنت خمسة دولارات إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثاني و80 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري، بينما زاد يو.بي.إس توقعه لبرنت إلى 75 دولارا للبرميل ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 72 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2021. (رويترز)