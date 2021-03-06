شكرا لقرائتكم خبر عن 968 مليون جنيه تمويلات لـ71.2 ألف مشروع متناهى الصغر بقرى مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها خاطبت مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتوجيه تمويلات للقرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الثانية لعام 2020/2021، ومنحها أولوية بغرض إحداث تأثير مباشر على تلك القرى، وبلغ عدد المستفيدين 71189 مشروعاً بإجمالي تمويلات صادرة لهم قدرها 968 مليون جنيه مما ساهم في توفير نحو 121.4 ألف فرصة عمل في القرى الأكثر احتياجًا، جاء في ضوء الدور المحوري للشمول المالي في تعزيز النمو الاقتصادى والوصول بالخدمات المالية للفئات الفقيرة والمهمشة وكذلك تشجيع تمكين المرأة والشباب، وفي إطار استراتيجية هيئة الرقابة المالية 2018-2022.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد أطلق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة للقرى الأكثر احتياجًا، وتستهدف هذه المرحلة 50 مركزًا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية.

وتتوزع المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة لتشمل 50 مركزًا بـ 20 محافظة - أكثر من 50% من هذه المراكز فى محافظات الصعيد- منها " 7 مراكز فى أسيوط ومثلها فى سوهاج و5 مراكز في المنيا و4 في قنا و2 في كلا من أسوان والأقصر والفيوم وبنى سويف، بإجمالى 31 مركزًا بمحافظات الصعيد وباقى المراكز بالمحافظات الأخرى.

وارتفعت قيمة أرصدة التمويل متناهى الصغر فى مصر إلى 19.3 مليار جنيه فى نهاية عام 2020 مقارنة بـ16.5 مليار جنيه في نهاية العام السابق بنسبة نمو 17%، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر بلغ 3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020 مقارنة بـ3.1 مليون مستفيد في نهاية العام السابق، وارتفعت فروع جهات التمويل عن طريق زيادة تواجدها وانتشارها الجغرافى إلى 2840 منفذ تمويل بنهاية عام 2020 تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية مقارنة بـ2427 منفذاً بنهاية عام 2019، واستحوذت محافظات الصعيد على 54% من إجمالى تلك المنافذ بعدد وصل إلى 1299 منفذاً، بينما بلغ عدد المنافذ فى باقى المحافظات 1128 منفذاً بنسبة 46% بنهاية عام 2020.

واستحوذ التمويل الفردى على 16.1 مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة 19.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020 مقارنة بـ13.1 مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة 16.5 مليار جنيه بنهاية عام 2019 بمعدل نمو بلغ 22.9%، وأسهم قطاع التمويل متناهي الصغر في دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على 62% من إجمالى عدد المستفيدين البالغ 3.2 مليون مستفيد.