شكرا لقرائتكم خبر عن 180 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة المصرية منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 84.2% من إجمالى تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على نسبة 9.1%، والعرب على 6.6% خلال الأسبوع المنتهى، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 114.3 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 48 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 84.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.7%، وسجل العرب 6.8%، وسجل الأجانب صافى شراء بنحو 148.1 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بنحو 180.9 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 11333.86 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.34% ليغلق عند مستوى 2185.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 6.59% مغلقًا عند مستوى 3198.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضاً بنحو 2.5% مغلقًا عند مستوى 13905.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1403.63 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 19.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 689.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 396.6 مليار جنيه إلى 385.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 123.6 مليار جنيه إلى 117.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.3%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 520.2 مليار جنيه إلى 503 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.3%، فيما ارتفع رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%.