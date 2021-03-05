شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية قوية، وذلك عقب صدور تقرير الوظائف الشهري الإيجابي.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 379 ألف وظيفة خلال فبراير/شباط بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 197 ألف وظيفة في نفس الفترة، كما انخفض معدل البطالة إلى 6.2% على غير المتوقع باستقرار المؤشر عند 6.3% دون تغيير.



وعقب هذه البيانات الإيجابية، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى 1.6% الأمر الذي ينذر بالضغوط على الأسهم مجددا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 0.7% أو ما يعادل 17 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 25.287 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 4.5%.