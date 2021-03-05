شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض بفعل ضغوط وقوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل قوة العملة الأمريكية تزامنا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة.



يأتي ذلك عقب إعلان وزارة العمل الأمريكية اليوم أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 379 ألف وظيفة خلال فبراير/شباط بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 197 ألف وظيفة في نفس الفترة.



وانخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6.2% على غير المتوقع باستقرار المؤشر عند 6.3% دون تغيير.



وركز المستثمرون عقب هذه البيانات الإيجابية على ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى 1.6% الأمر مما ينذر بالضغوط على الأسهم مجددا.



وتحاول الدول السيطرة على فيروس كورونا مع ارتفاع أعداد الإصابات بالمرض حول العالم إلى أكثر من 115 مليون حالة وتجاوز عدد الوفيات حاجز مليونين و600 ألف حالة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 108.3، وسجل أعلى سعر عند 108.6 وأقل سعر عند 107.8.