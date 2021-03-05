شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الاحتياط النقدي الأجنبي لدى اليابان 12 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ احتياطي النقد الأجنبي لدى الحكومة اليابانية واحد 1.37 تريليون دولار في نهاية فبراير الماضي منخفضاً للشهر الثانى على التوالى بمقدار 12.6 مليار دولار عن يناير حسب بيانات وزارة المالية اليابانية.

ويعكس هذا الانخفاض تراجع قيمة الأصول باليورو بسبب انخفاض قيمة العملة الأوروبية مقابل الدولار الأمريكي، فضلاً عن انخفاض قيمة احتياطي الذهب الذي يُعزى إلى انخفاض أسعار المعدن الثمين في السوق. (وام)