شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير لوائح إعلانات «جوجل» يهوي بسهم «ذا تريد ديسك» 20% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض سهم شركة تكنولوجيا الإعلانات «ذا تريد ديسك» بنسبة 20% منذ تداولات يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أن أصدرت شركة «جوجل» أحدث توجهاتها يوم الأربعاء الماضي بشأن وعودها بعدم استخدام التقنيات التي تتعقب الأشخاص عبر الإنترنت.

وتراجعت أسهم «ذا تريد ديسك» بنسبة 8% يوم الخميس، ليصل إجمالي الانخفاض منذ يوم الأربعاء إلى 20.4%، أي أقل من إغلاق يوم الثلاثاء.

وتساعد الشركة العلامات التجارية والوكالات في الوصول إلى الجماهير المستهدفة عبر وسائط الإعلام والأجهزة المتصلة بالإنترنت. وقادت الشركة أيضاً مبادرة «Unified ID 2.0»، والتي تعتمد بشكل أساسي على عناوين البريد الإلكتروني لاستهداف الأفراد بإعلانات مخصصة.

إلا أن منشور «جوجل» حذر من تلك الحلول مثل الرسوم البيانية لمعلومات لتحديد الهوية الشخصية المستندة إلى عناوين البريد الإلكتروني، مشيرةً إلى أن هذه الحلول لا تلبي توقعات المستهلكين المتزايدة بشأن تعزيز الخصوصية، ولن تصمد أمام القيود التنظيمية سريعة التطور، وبالتالي فهي ليست استثماراً مستداماً طويل الأجل. (وكالات)