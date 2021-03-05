لندن والتكنولوجيا المالية

تسارع التأثير المستمر للتكنولوجيا والتغييرات غير المسبوقة التي أحدثتها على حياتنا على مدار العام الماضي بشكل ملحوظ والمسبب واحد (جائحة كوفيد- 19). ولاقت التقنيات الجديدة رواجاً هائلاً وحظيت بأهمية بالغة باعتبارها غيّرت أنماط حياتنا، وجعلتنا على تواصل دائم مع العائلة والأصدقاء في شتى بقاع الأرض، ومكّنتنا من العمل عن بعد، والقيام بمهام روتينية، تتراوح من الأعمال المصرفية إلى التسوق لشراء الطعام، بطريقة مبتكرة.

لذلك من الطبيعي أن تلعب التكنولوجيا أيضاً دوراً حيوياً في دفع التعافي بعد الوباء في جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات المالية.

وأكدت الحكومة البريطانية على الدور القيّم لصناعة التكنولوجيا المالية لديها، ووضعت خطة للاحتفاظ بقيادتها العالمية في مجال «فاينتك» من خلال مساعدة الشركات في هذا القطاع على التوسع والوصول إلى المواهب والتمويل الذي يحتاجون إليه وتحقيق نتائج أفضل للأفراد والمؤسسات.

وحتى قبل الوباء، أحرزت المملكة المتحدة بالفعل تقدماً كبيراً في إنشاء نظام بيئي مزدهر للتكنولوجيا المالية، يشمل كلاً من الشركات الناشئة والمؤسسات المالية الأكثر تقليدية.

إن عمق واتساع خبرة بريطانيا في كل من التمويل والتكنولوجيا، إلى جانب اللوائح التنظيمية الرائدة عالمياً وقدرتها على رعاية الابتكار، أدت إلى ترسيخ مكانة البلاد كمركز عالمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية. وفي الواقع، تستحوذ المملكة المتحدة على 10 % من حصة السوق العالمية في «فاينتك»، ويساهم القطاع بأكثر من 11 مليار جنيه استرليني سنوياً في اقتصادها.

وبالنسبة للعاصمة، تعد التكنولوجيا المالية جزءاً رئيسياً من النظام البيئي لقطاع التقنية في لندن، حيث تجتذب 91 % من التمويل المستثمر في المملكة المتحدة وتتلقى 3.7 مليار دولار من خلال 310 صفقات.

ومع ذلك، لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للاستفادة من هذا النجاح واستخدام لندن كنقطة انطلاق للنمو الوطني. وكما تظهر المراجعات، فإن هناك إمكانات هائلة للتكنولوجيا المالية تتجاوز العاصمة بكثير. كما أن هناك مراكز ناجحة للاستثمار في مدن مثل برمنجهام ومانشستر وإدنبرة وبلفاست، لذلك من الضروري أن يكون هناك تعاون مشترك، وبشكل وثيق.

ويلعب القطاع دوراً مفصلياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم الانتعاش القوي والمستدام. واليوم تحتاج البلاد إلى التأكد من أن رواد الأعمال لديها يمكنهم العمل والتوسع دولياً وبذل إمكاناتهم في سبيل تحقيق الازدهار والاندماج في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

إذا اتخذت بريطانيا الخطوات الصحيحة الآن، ويمكنها البناء على النجاح الحالي في هذا السوق ومواصلة جذب الاستثمار الصحيح إلى قطاع التكنولوجيا المالية.

كاثرين ماجينيس – سيتي إيه إم