الاستعداد للقادم

بعد مضي أكثر من عام على تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا»، والذي أُطلق عليه فيما بعد «كوفيد 19»، وانتقال العدوى من شخص إلى آخر، ومن دولة إلى أخرى، تنفّس العالم بداية من العام الجاري الصعداء، بعد أن نجحت مساعي المختبرات العالمية في الوصول إلى لقاح، استفاد منه الملايين إلى حد يومنا هذا، بعد أن استطاعت حكومات دولهم أن ترفد القطاعات الطبية به، لتبدأ حملات التطعيم المليونية، التي دقت المسمار الأخير في نعش الفيروس التاجي، الذي كتب الخطوط العريضة لما ستكون عليه البشرية في حال داهمها وباء جديد، أو كارثة طبيعية.

الحديث عن الكوارث، ليس من باب التطيّر، فوقوعها أمر وارد، ووحده عالم الغيب من يعلم مسبقاً وقت حدوثها، إلا أن التحضر للقادم والاستعداد له، بحلوه ومرّه، من باب الكياسة، فالمؤمن كما نعرف لا يلدغ من جحر مرتين، إلا أن «كورونا» قد علّمنا أنه من الممكن أن ندفع مغبة أفعال غيرنا، ونجد أنفسنا في عين عاصفة، أو نار لم نضرم شرارتها، ومن هنا يأتي الحديث، عن الاستعداد للمستقبل واستشراف ما يمكن أن يأتي به، وإعداد العدة للتعامل مع مفاجآته.

قد يقول البعض إنه من الصعوبة بمكان أن نتحسب لشيء لا نعرف عنه شيئاً، أو نستعد لخطر داهم لا نعرف سبب وقوعه، إلا أن ما عايشناه خلال فترة تفشي فيروس كورونا اثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن العلم وحده خلاص البشرية مما يتربص بها، وعليه لا بديل عن الاستثمار في الإنسان الذي يمتلك الحلول بفضل ما نهل من علوم ومعارف، سمحت له بتطويع كل شيء لخدمة البشرية.

الاستثمار في الإنسان كان، ولا يزال همّ قيادتنا الرشيدة التي تضعه على رأس أولوياتها، وما حققناه اليوم من إنجازات ندين بفضله لأبناء الوطن الذين أثبتوا كفاءة في مختلف المهام التي أوكلت إليهم، وسباق التميز الذي يمضون به تتخلله محطات كثيرة علينا الاستعداد لها. والمعرفة والعلوم، ما هي إلا سنوات حتى نكون منتجين لهما، وكل ما يتطلبه الأمر المسارعة إلى الانخراط في مسيرة التطوير الشاملة، والبحث عن التخصصات التي ستكون لها كلمة السبق في تكوين المستقبل، وحمايتنا من شرّه.

الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة شعار المرحلة المقبلة، وبعض التخصصات والمهن أضاءت عليها الجائحة مبينة أهميتها، ويجب أن تدار دفة العمل صوبها، والاستثمار بها، وعلى رأسها القطاعان الطبي والتكنولوجي، فالأول بيده طمأنة المجتمع والعمل على رعايته، والثاني صمام أمان ديمومة العمل، ومن يمتلك الاثنين سيمتلك المستقبل.

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