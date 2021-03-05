شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعزز مكاسبه ويواصل الصعود عقب تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة وعزز مكاسبه في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي سجل بيانات أعلى من التوقعات.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 379 ألف وظيفة خلال فبراير/شباط بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 197 ألف وظيفة في نفس الفترة.



وعلاوة على ذلك، انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6.2% على غير المتوقع باستقرار المؤشر عند 6.3% دون تغيير.



وعقب هذه البيانات الإيجابية، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى 1.6% الأمر الذي ينذر بالضغوط على الأسهم مجددا.



هذا، وتكثف السلطات الأمريكية من جهودها للسيطرة على فيروس كورونا، ونصحت المواطنين بالحصول على أي لقاح في متناول أيديهم للوقاية من الفيروس.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.