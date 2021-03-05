شكرا لقرائتكم خبر عن متصدر الدوري السعودي يتعثر في محطة القادسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أنقذ المهاجم تركي العمار فريق الشباب من الخسارة أمام ضيفه القادسية، عندما أدرك هدف التعادل في الدقيقة 91 ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي لكرة القدم على ملعب الأمير خالد بن سلطان وانتهى بالتعادل 1-1. تقدم الضيوف في الدقيقة 45 عن طريق النيجيري ستانلي أوهاتشي، وسجل العمار هدف الشباب في الدقيقة 91، ليرفع الشباب رصيده إلى 45 نقطة محتفظاً بالصدارة، وتراجع القادسية للمركز التاسع برصيد 30 نقطة. وبعد المباراة أكد تركي العمار أن النتيجة ليست مرضية، بيد أنه استدرك «المهم أننا عدنا في النتيجة ومازلنا في الصدارة وسننظر للمباراة القادمة لنحافظ على صدارتنا ونستعيد الانتصارات». وتنتظر الشباب مباراة صعبة في الجولة 23 أمام الاتحاد وبعدها أمام التعاون، فيما سيواجه القادسية فريق العين. وكان فريق العاصمة الآخر النصر قد وقع من جانبه في فخ تعادل جديد أمام مضيفه الاتفاق بنفس النتيجة 1-1 في مباراة شهدت طرد متوسط ميدان الاتفاق علي هزازي بعد 26 دقيقة من الانطلاقة. بَكَّر الاتفاق في التسجيل عن طريق المغربي وليد أزارو بعد 3 دقائق، وأدرك النصر التعادل عن طريق المدافع عبدالإله العمري «58» ليرفع الاتفاق رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس وأصبح للنصر 30 نقطة في المركز السابع. وأكد البرازيلي بيتروس متوسط ميدان النصر أن الأخير كان يستحق الفوز عطفاً على الفرص التي ضاعت أمام مرمى الحارس الجزائري رايس مبولوحي الذي عاد لتشكيلة الاتفاق بعد غياب طويل عن المباريات. وأشار بيتروس لأهمية ما تبقى من الموسم، وقال «نمتلك فريقاً قوياً، وعلينا التركيز على المباريات القادمة والفوز بكأس الملك وأيضاً المنافسة في دوري أبطال آسيا».