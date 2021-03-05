الاقتصاد

بايدن يؤكد التزام بلاده «ترميم» العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (واشنطن-أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بـ«ترميم وإنعاش» العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعدما اتفقت واشنطن وبروكسل على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على خلفية نزاع تجاري بين «بوينج» و«إيرباص».
وقال البيت الأبيض إن بايدن تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، واتفقا على تعليق الرسوم و«العمل على حلّ هذه النزاعات الطويلة الأمد في منظمة التجارة العالمية». وأضاف أنّ بايدن «شدد على دعمه للاتحاد الأوروبي والتزامه بترميم وإنعاش الشراكة بين الولايات المتحدة وبروكسل».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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