شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: تدريب 4817 من العاملين بقطاع الخدمات غير المصرفية خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتماد تدريب 4817 من العاملين بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية عبر 22 برنامج تدريبى متخصص خلال عام 2020، وذلك بهدف تنمية المهارات والقدرات الفنية للكوادر البشرية، واستحوذ قطاع التأمين على الصدارة من حيث إجمالى عدد المتدربين وبلغوا 4212 خضعوا لـ6 برامج تدريبية مقسمين إلى 4073 متدرب مهنى، و139 متدرب متخصص، يليه سوق المال بإجمالى 259 متدرب تخرجوا من 4 برامج تدريبية، ثم قطاع التأجير التمويلى بإجمالى 210 متدرب من خلال 4 برامج أيضًا.

وبقطاع التمويل العقارى تم تدريب 78 متدرب على 6 برامج موزعين بين 29 متدرب مهنى، و49 متدرب متخصص، وأخيرًا قطاع التخصيم بإجمالي 27 متدرب.

أشارت الهيئة، فى تقريرها السنوى، إلى أن معهد الخدمات المالية قام بتنفيذ دورة تدريبية من البرنامج المتخصص فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الخدمات المالية غير المصرفية)، والذى تم بالتعاون بين معهد الخدمات المالية والمعهد المصرفى والبنك المركزى المصرى، فى إطار مبادرة رواد النيل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمنح شهادة تأهيل كوادر فنية متخصصة قادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال، لتقديم خدمات تطوير الأعمال فى مجالات التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم ورأس المال المخاطر.

أضافت هيئة الرقابة المالية، أنه تم الاتفاق مع منظمة العمل الدولية ووكالة التعاون الألمانية لتأهيل عدد من المدربين (محاضرين) فى مجال التأمين الشمولى، وسوف يمثل هؤلاء نواة لبرامج تأمينية يقدمها المعهد للقطاع التأمينى فى مصر، وسوف يتم اختيار المدربين وفقًا لاشتراطات معينة، فى المقابل يلتزم المتدربون بتقديم خدمات التدريب لصالح المعهد لمدة عامين على الأقل، كما سيتم تطوير بعض البرامج فى مجال التأمين من خلالهم وبعد اعتمادهم كمحاضرين من منظمة العمل الدولية.