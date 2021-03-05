الاقتصاد

النفط يوسع مكاسبه و"برنت" يقترب من 70 دولاراً

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة عقب قرار تحالف "أوبك+" وتمديد للخفض الطوعي للإنتاج.


وأعلنت مجموعة "أوبك+" التي تضم منتجي المنظمة ومنتجين مستقلين من خارجها تمديد العمل بالمستويات الحالية للإنتاج حتى نهاية أبريل/نيسان القادم.


كما قررت السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي بمليون برميل يوميا حتى نهاية الشهر المقبل بدلا من نهاية مارس/آذار.


تجدر الإشارة إلى أن "أوبك+" اتفقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي على عدم زيادة الإنتاج بمليوني برميل يوميا، والاتفاق بدلا من ذلك على رفع الإنتاج بنصف مليون برميل يوميا ابتداء من يناير/كانون الثاني، ليصل إجمالي الخفض إلى 7.2 مليون برميل يوميا.


من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.


وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 17:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.3% إلى 65.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 66.2 دولار وأقل سعر عند 63.8 دولار.


وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 3.6% إلى 69.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 69.3 دولار وأقل سعر عند 66.6 دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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