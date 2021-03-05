شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للدولار الكندي مع تركيز المستثمرين على السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو طفيف، وذلك مع عزوف المستثمرين عن أصول المخاطرة والتركيز على حركة العوائد على السندات.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى 1.6% الأمر الذي ينذر بالضغوط على الأسهم مجددا.



يأتي ذلك عقب إعلان وزارة العمل الأمريكية اليوم أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 379 ألف وظيفة خلال فبراير/شباط بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 197 ألف وظيفة في نفس الفترة.



كما انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6.2% على غير المتوقع باستقرار المؤشر عند 6.3% دون تغيير.



وأظهرت بيانات حكومية في كندا أن مؤشر الميزان التجاري سجل فائضا قدره 1.4 مليار دولار كندي في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل عجز قدره 1.4 مليار دولار كندي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7888، وسجل أعلى سعر عند 0.7908 وأقل سعر عند 0.7851.