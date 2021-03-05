شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التداولات عقب بيانات الوظائف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة في أعقاب تقرير الوظائف الشهري الذي سجل بيانات أفضل من توقعات الأسواق.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 379 ألف وظيفة خلال فبراير/شباط بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 197 ألف وظيفة في نفس الفترة.



وعلاوة على ذلك، انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6.2% على غير المتوقع باستقرار المؤشر عند 6.3% دون تغيير.



وعقب هذه البيانات الإيجابية، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى 1.6% الأمر الذي ينذر بالضغوط على الأسهم مجددا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 260 نقطة) إلى 31180 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 3793 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 12730 نقطة.