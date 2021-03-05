شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 05-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية ليصل إلى مشارف الهدف الأول المنتظر عند 65.63، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 67.00 كمحطة تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 63.79 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 66.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد