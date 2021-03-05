الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 05-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية ليصل إلى مشارف الهدف الأول المنتظر عند 65.63، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 67.00 كمحطة تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 63.79 والثبات دونه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 66.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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