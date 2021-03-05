«آثار حياة» على كوكب جديد

لا يروي البحث عن آثار الحياة على المريخ- كما تفعل «ناسا» حالياً- عطش العلماء، إذ هم لا يكتفون بهذا القدر من المعرفة، بل يريدون المزيد، فهل يمكن أن يعثروا على مبتغاهم خارج نظامنا الشمسي؟ وكشفت دراسة عن اكتشاف كوكب خارجي جديد، يبدو أنه مثالي للبحث فيه عن غلاف جوي وعن آثار حياة حول نجم غير شمسنا. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أوضح خوسيه أ. كابابييرو، وهو أحد معدّي الدراسة، التي ساهم فيها باحثون من خمس قارات، أن «الهدف النهائي هو العثور على علامات بيولوجية، وبصمات حيوية، في الغلاف الجوي للكواكب الخارجية، أي علامات الحياة على كواكب صالحة للسكن تشبه كوكب الأرض». ويبلغ عدد الكواكب الخارجية التي اكتُشفَت خارج المجموعة الشمسية على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة أربعة آلاف، ولكن حتى الآن لم يتبين أن ثمة غلافاً جوياً إلا لعدد قليل منها. وشرح كاباييرو أنها «كانت كواكب غازية أو جليدية كبيرة»، إلا أن ما مِن أبحاث أجريت بعد «على كواكب بحجم الأرض». بحسب الدراسة المنشورة في مجلة «ساينس». وأتاح اكتشاف هذه الكواكب للباحثين إمكان إجراء دراسة عن كوكب خارج المجموعة الشمسية «ذي طبيعة صخرية ككوكب الأرض»، ويمكن أن يكون له غلاف جوي «يشبه غلافنا الجوي»، على قول كاباييرو. وأضاف: «نعتقد أن لهذا الكوكب الخارجي غلافاً جوياً». وأُطلقت على هذا الكوكب الخارجي تسمية «جليس 486 ب»، وهو أكبر بنحو 30% من كوكب الأرض، لكنه أثقل بمقدار 2.8 مرة، ويقع في ما يسمى المنطقة الصالحة للسكن حول نجم. ويبعد الكوكب 26 سنة ضوئية، ما يجعله ثالث أقرب كوكب خارجي عابر بين الكواكب الخارجية التي يعرفها العلماء، وتعني صفة عابر أنه على مسار يُرى فيه يمر أمام نجمه.

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