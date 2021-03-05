شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب» تقتحم سجناً في الصومال وتقتل 7 حراس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوصاصو (الصومال) – رويترز

قالت الشرطة الصومالية، الجمعة، إن 7 جنود على الأقل قُتلوا، عندما اقتحم مسلحون تابعون لحركة الشباب المتشددة، سجناً في إقليم بلاد بنط الذي يتمتع بالحكم الذاتي، في وقت مبكر. وقالت الحركة إنها هربت 400 سجين، كثير منهم أعضاء فيها، خلال هجومها على السجن الرئيسي في بوصاصو، كبرى مدن بلاد بنط، الجمعة. ولم تؤكد السلطات العدد. وأفاد محمد عبدي، أحد حراس السجن: «هاجمنا رجال مدججون بالسلاح الليلة الماضية من عدة اتجاهات. قاومنا لكنهم في النهاية دخلوا السجن المركزي بالقوة مستخدمين الانفجارات. حرروا السجناء وأخذوا معظمهم». وأضاف «كانت معركة شرسة... وأنا أقاتل في الداخل خسرنا خمسة جنود». وأوضح الحارس إن جنديين آخرين أرسلا لتعزيز حراس السجن قُتلا في سيارتهما وتم إضرام النار في السيارة. ومن وقت إلى آخر تنفذ حركة الشباب مثل هذه الهجمات في الصومال، وفي مناطق أخرى في إطار حملتها للإطاحة بالحكومة المركزية في مقديشو، وإقامة حكم يقوم على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. وقال قائد شرطة بوصاصو الكولونيل حسين علي، إن هناك عملية جارية لإعادة السجناء الهاربين أو من أخذهم المقاتلون.