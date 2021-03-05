نجوم الكرنفال في صراع مثير للفوز ببطولات السوبر ساترداي

دبي: أحمد عزت

تتوجه أنظار العالم في الرابعة عصر السبت، إلى مضمار ميدان العالمي، وتحديداً إلى أحد أبرز أيام سباقات الخيل العالمية، حيث الموعد المنتظر مع حفل «السوبر ساترداي» في ختام كرنفال كأس دبي العالمي والذي يتألف من سبع بطولات رئيسية، ويعتبر نسخة مصغرة من سباقات أمسية كأس دبي العالمي ذات الجوائز الأغلى في العالم. ويقام حفل السوبر ساترداي الذي يمثل التجمع الأكبر للبطولات في الموسم الإماراتي خارج كأس دبي العالمي، برعاية من شركة طيران الإمارات التي تعد الراعي الأكبر لسباقات الخيل، وستتكفل برعاية حفل الليلة بجوائز مالية تقدر بمليون و712 ألف دولار. الحفل يضم سبعة سباقات من الطراز الرفيع، من بينها سباقات من الفئة الأولى وواحد من الفئة الثانية وثلاثة من الفئة الثالثة، وأبرزها الجولة الثالثة من تحدي آل مكتوم، للخيول المهجنة الأصيلة (ج1). قمة الإثارة تبلغ الإثارة قمتها في الشوط السادس الذي يشهد الجولة الثالثة من سباق تحدي آل مكتوم (ج1) للخيول المهجنة، لمسافة 2000 متر، حيث يأمل ممثل البحرين «سالوت ذا سولجر» الفائز بالجولة الثانية من التحدي، حصد لقب الثالثة والتأهل لكأس دبي العالمي، بينما يسعى «ذا جريت كولكشن» لتبديد أحلامه، وينافس بقوة «هايبوثيتيكال» بإشراف سالم بن غدير، الذي قدم موسماً متميزاً بفوزين على مسافة الميل بمضمار ميدان، ومعه أيضاً «سيكرت أمبيشن» بعد تألقه في فايربريك ستيكس، أما المدرب العالمي سعيد بن سرور فيبدو أنه يتأهب لتحقيق مفاجأة سارة لاسطبلات جودلفين حيث يدفع بالجواد «دبي ميراج» بقيادة فرانكي ديتوري، وهي المرة الأولى التي يشارك هذا الحصان على الرمل والمسافة الأطول. وفي خامس الأشواط جبل حتا ج1 (1800 متر) ربما تنحصر المنافسة بين 3 خيول، منهم القادمان من بريطانيا «كورت هاوس» الذي شغل المركز الثاني في أول مشاركة، و«لورد جليترس» الذي حل خلفه في المشاركة الأخيرة، غير أن «السهيل» لجودلفين بإشراف أبلبي الفائز في مشاركته الأخيرة بشكل رائع فـي بريطانيا، ويشهد الشوط مشاركة بارزة لجودلفين عبر الحصان «رويال مارين» بإشراف سعيد بن سرور. قدرات تحملية أما بطولة دبي مدينة الذهب (2410 أمتار ج2) التي تقام في ثاني الأشواط، فاستقطب مجموعة محدودة من المشاركين كونه يتطلب خيولاً ذات قدرات تحملية على العشب، وجودلفين ممثل بشكل قوي في السباق، بل لديه الورقة الرابحة ممثلاً في صاحب الأداء الرفيع والمتماسك «والتون ستريت» الفائز في آخر مشاركتين والأخيرة منهما في ميدان، وصاحب التصنيف الأعلى، ومن الصعب خسارته في هذا السباق، غير أنه يجدر النظر إلى حظوظ «دبي واريور» بإشراف جوسدن، إلى جانب «دبي فيوتشر» بإشراف سعيد بن سرور وقيادة كوسجريف الفائز في مشاركته الأخيرة بميدان وتبدو حظوظه أفضل. كلاسيكي البستكية ويبرز في الجولة الثانية من التاج الثلاثي الإماراتي ممثلة بسباق البستكية الكلاسيكي لخيول الثلاث سنوات، ممثل أوروجواي «الباتريوتا» الفائز بسهولة مطلقة رغم الوزن الأعلى في السباق التحضيري (نفس المسافة البالغة 1900 متر) أواخر يناير، وثبت أنه يؤدي بقوة بعد الاستراحة الطويلة، وثانيهما «بنادول» بإشراف سالم بن غدير الذي أذهل المراقبين بفوز بفارق 7.75 طول من أول مشاركة له في السباقات قبل ثلاثة أسابيع، في سباق على مسافة الميل الرملي في ميدان ونال تصنيفاً قياسياً بلغ 102 من أول مرة. أما سباق مهب الشمال على مسافة 1200 متر، فيبدو مرشحاً له بقوة «بريميير ستار» الذي انضم إلى اسطبلات الشيخ راشد بن حميد النعيمي في الصيف وفي سجله فوز في المشاركة الأخيرة، وربما ينافسه «امبورتانت ميشن» بإشراف سالم بن غدير في مشاركته السادسة بالموسم، كما يدخل قائمة المرشحين «جود إيفورت» (إسماعيل/ ديتوري) وفي سجله 5 انتصارات متتالية على الأرضية الاصطناعية. برج نهار ورفع الجواد «نورث أمريكا» بإشراف ساتيش سيمار إثارة سباق برج نهار (ج3) لمسافة 1600 متر «رملي»، ويطمح ابن «دباوي» مع دخوله العام التاسع من العمر إلى العودة لمنصة الانتصارات، بعد مشاركة وحيدة هذا الموسم ومشاركتين في الموسم الماضي لم يحقق فيها الفوز، وهو الفائز بأول جولتين من سباق تحدي آل مكتوم في 2019، ويخوض التحدي أيضاً «بلون باي ويند» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ويتواجد الخبير «كمبير» بشعار «آر آر آر» للسباقات. «فاينال سونج» يختتم الحفل بسباق ند الشبا تيرف (ج3)، لمسافة 1200 متر، الذي اجتذب مجموعة من الخيول القوية، وأبرزها «اكلام اكسبرس» لكنه يواجه منافسة شرسة من خيول جودلفين وفي مقدمتها المهرة «فاينال سونج» بإشراف سعيد بن سرور، و«رويال كروسيد» و«مان أوف بروميس» بإشراف أبلبي، ويشارك شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بمجموعة خيول قوية في السباق أبرزها «اختيار» بإشراف واتسون و«زينهم» بإشراف المهيري.

التقييمات