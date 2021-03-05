شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رزاق فرحان من تدريب نفط ميسان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قدّم رزاق فرحان، مدرب نفط ميسان الأول لكرة القدم استقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة أمام نفط الوسط بهدف واحد دون رد. وقال المكتب الاعلامي لنادي نفط ميسان الرياضي العراقي في بيان، إن رزاق فرحان قدّم استقالته من تدريب فريق نفط ميسان. يذكر أن رزاق فرحان قام بإعداد نفط ميسان هذا الموسم، وجعله من الفرق القوية في الدوري العراقي، إلا أنه في الآونة الأخيرة هدد أكثر من مرة بتقديم استقالته.