شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروس تطلب من ليتوانيا تسليمها زعيمة المعارضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مينسك - أ ف ب

أعلنت بيلاروس، الجمعة، أنها طلبت من السلطات الليتوانية أن تسلمها زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا التي فرت في أعقاب إجراءات استهدفت معارضي الرئيس الكسندر لوكاشنكو. وتيخانوفساكايا التي ترشحت ضد لوكاشنكو في الانتخابات الرئاسية العام الماضي التي اعتبرتها المعارضة مزورة، فرت إلى ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي مع تكثيف قمع التظاهرات المناوئة للحكومة في بلدها الأم. وقالت النيابة العامة البيلاروسية، الجمعة، إنها طلبت من ليتوانيا تسليمها تيخانوفسكايا «لمحاكمتها بجرائم ضد النظام والسلامة العامة». وقال المحققون هذا الأسبوع إن تيخانوفسكايا التي خاضت انتخابات آب/أغسطس مكان زوجها المسجون، خططت مع شركاء لإثارة أعمال شغب والسيطرة على مبانٍ حكومية في غوميل، ثاني مدن بيلاروس. ونفت تيخانوفسكايا الاتهامات. ورد وزير خارجية ليتوانيا غابرييليوس لاندسبرغيس بالقول إن بلاده «كانت وستبقى حائطاً منيعاً تحتمي خلفه جميع القوى الديمقراطية المضطهدة من أنظمة». وأضاف: «نقول شيئاً واحداً للنظام البيلاروسي: من المستحيل أن ننظر في طلباتكم».