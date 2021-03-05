شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الجمعة 5-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الجمعة 5-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى أى أن 1 ريال سعودى سجل 0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو فسجل 4.48 ريال سعودى، أى أن 1 ريال سعودى بـ 0.22 يورو، مقابل 4.51 ريال سعودى، أى 1 ريال سعودى بـــ 0.22 يورو.

أما عاليما، فارتفع الدولار لأعلى مستوى في عدة أشهر مقابل اليورو والين والفرنك السويسري اليوم الجمعة، بعدما لم يبد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قلقا إزاء موجة بيع شهدتها سندات في الآونة الأخيرة، وتمسك بموقفه في الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لمدة طويلة.





وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.48 ريال سعودى .

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.91 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب فى السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 204.67 ريال سعودى، مقابل 207.49 ريال.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24

بنحو 204.67 ريال بما يعادل 54.56$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 187.62 ريال بما يعادل 50.01$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 179.09 ريال بما يعادل 47.74$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 153.51 ريال بما يعادل 40.92$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 119.39 ريال بما يعادل 31.82$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 102.34 ريال بما يعادل 27.28$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,365 ريال بما يعادل 1,697$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,433 ريال بما يعادل 381.90$

سعر كيلو الذهب

بنحو 204,671 ريال بما يعادل 54,556$