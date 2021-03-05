شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 5-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 5-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.83 جنيه للشراء، 51.93 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.62 جنيه للشراء، 52.02 جنيه للبيع.

وعالميا، تراجع اليورو 0.4 بالمئة لأقل مستوى في ثلاثة أشهر مسجلا 1.19255 دولار بعد هبوطه 0.7 بالمئة أثناء الليل، وبلغ الدولار أعلى مستوى في ثمانية أشهر أمام الين مسجلا 108.45 ، مرتفعا 0.5 بالمئة أمام العملة اليابانية.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.62 جنيه للشراء.

52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.83 جنيه للشراء.

51.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.85 جنيه للشراء .

52.05 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.62 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.79 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.93 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.45 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.