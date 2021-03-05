شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط لأدنى مستوى فى شهرين قبيل بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لأدنى مستوى فى شهرين ،لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى نحو شهرين ،بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل ارتفاع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ،قبيل صدور بيانات سوق العمل الأمريكي خلال شباط/فبراير.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.1% إلى مستوي 25.03$ الأدنى منذ 27 كانون الثاني/يناير الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 25.31$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 25.43$.

أنهي المعدن الأبيض "الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 2.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع هبوط معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فأسعار الفضة منخفضة بنسبة 6% ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل تركيز المستثمرين على شراء الدولار بعد الارتفاع الواسع فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 1.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.583% ،وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات فوق حاجز 1.6%.

تلك القفزة الجديدة فى عائد السندات تأتي بالرغم من الخطاب المتشائم لرئيس البنك الفيدرالي الاحتياطي يوم الخميس ضمن فعالية عبر الانترنت نظمتها صحيفة وول ستريت جورنال.

قال باول إن عمليات البيع المكثفة فى سندات الخزانة كنت ملحوظة ولفتت الانتباه ،لكنها لم تكن غير منظمة أو من المرجح أن تدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى مستوي مرتفع للغاية يحتاج إلى التدخل بقوة أكبر.

وأكد باول أنه يتوقع ظهور بعض الضغوط التضخمية فى الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة ، لكن لن تكون كافية لاتخاذ قرار برفع معدل الفائدة ،حيث يتمسك البنك المركزي بالسياسة النقدية فائقة السهولة حتى يتعافى الاقتصاد بقوة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال شباط/فبراير ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول /2021.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 197 ألف وظيفة جديدة خلال شباط/فبراير بالمقارنة مع إضافة 49 ألف وظيفة في كانون الثاني/يناير ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 6.3% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.2% بنفس القراءة السابقة.