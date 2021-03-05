شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني: زيارة البابا إلى بلاد الرافدين تعطي دفعاً لإرساء السلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

رحب الرئيس اللبناني ميشيل عون، الجمعة، بزيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان إلى العراق. وقال عون، في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أهلاً بقداسة البابا فرنسيس على أرض المشرق، الأرض التي طالما كانت موطن لقاء الحضارات والأديان والثقافات». وأضاف، «وكلنا أمل بأن تعطي زيارة قداسته لبلاد الرافدين دفعاً لإرساء سلامٍ حقيقي يحتاج إليه شعب العراق كما سائر شعوب المنطقة».