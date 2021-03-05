شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الجبابرة بين ليفاندوفسكي وهالاند في الـ«كلاسيكر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

سيكون بايرن ميونيخ ومهاجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في انتظار بوروسيا دورتموند وهدافه النرويجي إرلينغ هالاند، السبت، في الـ«كلاسيكر» القمة للمرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم. يبدو ليفاندوفسكي في طريقه للتتويج بلقب هداف البوندسليجا للموسم الرابع على التوالي مع تسجيله 28 هدفاً في 22 مباراة حتى الآن، منها 16 هدفاً في آخر 13 مباراة بالدوري. قال عنه هالاند للتلفزيون النرويجي: إن «هذا الرجل مجنون، إنه فقط مجنون»، مقراً بأنه من محبي منافسه البولندي. وأضاف: «عندما أسجل، أقترب هدفاً واحداً من اللحاق به. لكنه بعد ذلك يسجل ثلاثية أخرى وكأنها شيء يفعله كل يوم». ويراقب عشاق الكرة المستديرة باهتمام شديد إمكانية تحطيم ليفاندوفسكي للرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف في الدوري والمسجل باسم هداف بايرن السابق غيرد مولر (40 هدفاً) في موسم 1971-1972. وبمقارنة المرحلة نفسها في ذلك الموسم، فإن «ليفا» يتفوق على مولر بثلاثة أهداف حتى الآن (25 هدفاً لمولر حينها). من جهة أخرى، وعلى الرغم من غيابه لمدة شهر بسبب الإصابة، تمكن هالاند (20 عاماً) من تسجيل 17 هدفاً في الدوري هذا الموسم، لكنه يعترف بأن هناك «الكثير» الذي يمكنه تعلمه من ليفاندوفسكي. وقال مدرب دورتموند الموقت إدين ترزيتش لمجلة «كيكر» الرياضية إن «هذا الموسم أظهرنا في المباراتين أننا اقتربنا أكثر في المقارنات الأخيرة». ويبدو أن الفريقين على استعداد للنزال، فقد فاز دورتموند في آخر أربع مباريات له في الدوري، فيما سجّل بايرن تسعة أهداف في آخر انتصارين فقط. وكان توماس مولر، الذي يتعافى من إصابته بفيروس كورونا، صانع أحد هدفي ليفاندوفسكي في المباراة التي فاز فيها بايرن 5-1 على كولن السبت الماضي.