مشاركة ليفربول أوروبياً في خطر

أصبحت مشاركة ليفربول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل في خطر، بعد خسارته أمام تشيلسي في أنفيلد رود صفر-1، ليتراجع إلى المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي. في المقابل،عاد تشيلسي إلى المربع الذهبي بفضل هدف ميسون ماونت الرائع في الشوط الأول، والذي منحه فوزاً مستحقاً على مضيفه ليفربول الذي تلقى الهزيمة الخامسة توالياً على أرضه في المسابقة لأول مرة في التاريخ. وسدد ماونت كرة منخفضة في شباك أليسون في الدقيقة 42، لينتزع تشيلسي تقدماً عن جدارة. وأظهر فريق المدرب توماس توخيل تنظيماً دفاعياً رائعاً في الشوط الثاني، مع تحسن ليفربول بعد الاستراحة. وعانى ليفربول، الذي أخرج مدربه كلوب النجم المصري محمد صلاح في الشوط الثاني، وسط استياء اللاعب، لصنع الفرص وسدد كرة واحدة على المرمى. ويملك تشيلسي، الذي لم يخسر منذ تولي توخيل المسؤولية خلفاً لفرانك لامبارد في يناير/ كانون الثاني، 47 نقطة من 27 مباراة، متقدماً بنقطة واحدة على إيفرتون الذي انتصر على وست بروميتش. وتحطمت آمال ليفربول في الدفاع عن لقبه، وتراجع فريق المدرب كلوب إلى المركز السابع وله 43 نقطة من 27 مباراة. وقال ماونت «الصراع شديد على المربع الذهبي ونحن بحاجة إلى الفوز في تلك المباريات الكبيرة. كان يمكننا تسجيل المزيد من الأهداف. علينا أن نكون أكثر شجاعة واستعادة الكرة سريعاً وهنا ستأتي الأهداف». ولم يخسر توخيل في عشر مباريات مع تشيلسي منذ توليه المسؤولية، وجاء الفوز على ليفربول بعد أداء خططي رائع من المدرب الألماني الذي خطف انتصاراً لافتاً 1-صفر على مضيفه أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي. واهتمت الصحف الإنجليزية بمسلسل تراجع ليفربول الذي فشل في الفوز في آخر 7 مباريات على أرضه، وتعرض لـ5 هزائم متوالية في «أنفيلد رود»، وهي أسوأ سلسلة سلبية في تاريخ النادي، وفي تاريخ المدرب كلوب الذي لم يخسر طوال مسيرته التدريبية 5 مباريات متوالية على أرضه. كما أصبح ليفربول أول فريق حامل للقب يخسر 5 مباريات متوالية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز. وعنونت صحيفة «ديلي تيلجراف»:«ضربة ماونت الرائعة تغرق الريدز.. متوسط الميدان يكبد ليفربول خامس هزيمة متوالية تاريخية على أرضه». واختارت صحيفة مترو عنوان:«الانزلاق الخامس»،وعنونت الجارديان: «جبل للصعود.. تشيلسي يترك الريدز الممزق في معاناة أمام المراكز الأربعة الأولى».

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